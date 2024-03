Man City : Rodri s’offre un record historique en Premier League

Manchester City a tenu son rang. Cueillis à froid et incapables de contourner la défense des Red Devils, les Skyblues ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser avec brio la situation et remporter le derby de Manchester (3-1) grâce à un doublé de Phil Foden et à une réalisation tardive d’Erling Haaland en fin de partie.

Comme à l’accoutumée, Rodri n’a certes pas trouvé le chemin des filets mais a fortement pesé dans l’entrejeu des Citizens. Jouissant d’une grande liberté au milieu de terrain, l’Espagnol a touché de nombreux ballons tout délivrant deux passes décisives pour Foden et Haaland. Si l’ex-joueur de l’Atlético de Madrid a répété tranquillement ses gammes à l’Etihad Stadium, celui-ci s’est offert un incroyable record en devenant le premier joueur à enchaîner 59 matchs sans défaite en Premier League.