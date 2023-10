OM : Amine Harit se compare à Kobe Bryant

Véritable poison pour les équipes adverses depuis quelques semaines, Amine Harit est en grande forme. Le Marocain fait partie des grands gagnants du changement d’entraîneur. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, le milieu offensif polyvalent semble avoir mis de côté les derniers mois délicats, lui qui avait dû renoncer au Mondial à cause d’une blessure. Une période compliquée certes, mais riche de motivation pour l’Olympien, qui confie à L’Équipe avoir pris Kobe Bryant comme exemple pour revenir, plus fort, et plus affamé encore.

«Je l’ai éteint, et pas qu’une fois. Je l’ai lu à un moment tu te demandes, même si tu ne veux pas te l’admettre : 'Vais-je revenir à mon meilleur niveau ?'. Et là, il y a cette personne, paix à son âme, qui est une source d’inspiration incroyable. Ce que je suis en train de vivre n’est rien par rapport à ce qu’il a vécu, ce que sa famille a vécu. Il n’y a pas que le sport, il y a tout ce qu’il y a autour, comme le racisme. Qu’il décède dans cette tragédie donne encore plus de sens à son livre», raconte Harit, qui a lu le livre autobiographique de l’ancien numéro 24 des Lakers. «Il allait s’entraîner à cinq heures du matin, il rentrait chez lui, faisait le petit-déjeuner à ses enfants, les emmenait à l’école, il revenait chez lui, faisait une sieste, repartait bosser avec l’équipe, il rentrait coucher ses gosses et repartait s’entraîner le soir. C’est abusé. Moi, j’étais blessé ? C’est mort, je vais faire pareil. À 100 %, il s’entraînait comme ça. Alors blessé ! J’ai tout décortiqué de sa vie, j’ai regardé toutes les vidéos sur YouTube, les reportages, j’ai vu qu’il s’était fait une grosse blessure au tendon d’Achille, l’opération, etc. Je me suis dit : 'Tu es malade… ça va être moi le Kobe Bryant de l’OM !'». Un mental d’acier pour celui qui est devenu incontournable dans le XI du tacticien italien.