Ça sent la fin pour Enzo Zidane !

C’est la fin d’une ère à Madrid. Suite au départ de Théo Zidane cet été, qui s’en est allé rejoindre Cordoba en deuxième division espagnole, il n’y a plus aucun Zidane à Madrid. Une première depuis la signature de Zinedine en tant que joueur, il y a plus de 20 ans déjà. Elyaz avait quitté le club l’été dernier pour rejoindre l’équipe B du Betis, alors que Luca, qui a la meilleure carrière pour l’instant, a rejoint Granada cet été.

Et Enzo alors ? Le milieu de terrain de 29 ans avait quitté Madrid à l’été 2017, après avoir débuté en équipe première en Copa del Rey, s’offrant même le luxe d’inscrire un but. Mais une fois parti de la Casa Blanca, l’aîné de la fratrie n’a pas eu une superbe carrière, changeant de club pratiquement tous les ans. Il a notamment joué en Suisse, en D2 et D3 espagnole, au Portugal et même à Rodez, sans trop de succès et ne s’inscrivant jamais sur la durée au sein des clubs.

Fin de carrière ?

Sa dernière aventure était du côté de Fuenlabrada, club de la banlieue de Madrid, en troisième division espagnole lors de la saison 2022/2023, où il avait commencé en jouant beaucoup, avant de s’effondrer en deuxième partie de saison. Il était sans club toute la saison dernière, et tout indique qu’il va peiner à retrouver un club cet été encore…

Comme l’indique AS dans un article consacré à la famille Zidane, tout indique que cette fois, cela pourrait être définitif. C’est donc une potentielle retraite qui attend le milieu de terrain. Une fin de carrière plutôt triste donc pour le premier enfant du couple Zidane, qui aura tout de même réussi à goûter au niveau professionnel, ce qui reste déjà admirable…