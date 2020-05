Officiel : Sidney Govou prolonge aussi avec Canal +

Après ses collègues consultants et anciens joueurs Habib Beye et Eric Carrière, Sidney Govou a décidé de prolonger l'aventure avec Canal +. Lié au média français depuis 2014, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais va pouvoir donner ses analyses pendant deux ans supplémentaires. Une belle preuve de confiance.

Âgé de 40 ans, le septuple champion de France avec l'Olympique Lyonnais est passé derrière l'écran un an après sa dernière expérience professionnelle avec Evian Thonon-Gaillard. Il a aussi porté le maillot de Chasseley (actuel Mont d'Or Anse entre 2014 et 2015, puis le FC Miami en 2015 et le FC Limonest de 2015 à 2017.