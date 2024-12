Serie A : la Fiorentina chute à Bologne, Amin Sarr et l’Hellas s’offrent Parme

La 16e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche et la Fiorentina voulait reprendre place sur le podium. En déplacement sur la pelouse de Bologne, la Viola a finalement été dans la difficulté. Longtemps accrochée puis même menée par un but de Jens Odgaard (59e), l’équipe toscane s’est inclinée 1-0 et reste bloquée à la 4e position. Bologne en profiter pour passer septième devant l’AC Milan et se replace dans la course à l’Europe.

En bas de tableau, Parme (14e) recevait l’Hellas Vérone (18e), le premier relégable. Rapidement dans la partie, Diego Coppola lançait l’Hellas (5e) avant que Simon Sohm égalise (19e). Malmené, Parme allait de nouveau encaisser un but d’Amin Sarr (57e) avant que Daniel Mosquera (75e) assure un avantage conséquent. Si Simon Sohm a relancé les locaux en fin de match (90e), cela n’a pas empêché une belle victoire 3-2 à l’Hellas Vérone qui sort de la zone rouge (16e). Parme glisse au 15e rang juste devant son bourreau du jour.