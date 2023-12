Premier League : West Ham se paye Arsenal

Les victoires de Liverpool et de Manchester City obligeaient Arsenal à répondre par le succès ce soir lors de la réception de West Ham ce jeudi soir. Une mission plutôt délicate pour les hommes de Mikel Arteta car pour cette dernière en 2023 à l’Emirates Stadium, le voisin londonien se présentait en confiance, fort d’un succès probant contre Manchester United le week-end dernier. D’ailleurs, David Moyes reconduisait son trio offensif Kudus-Bowen-Paqueta qui avait si bien marché contre les Red Devils. Arsenal répondait par le même onze que lors du nul face aux Reds. Seul Trossard dans l’entrejeu remplaçait Havertz, suspendu.

La rencontre démarrait sur un rythme élevé, dominée par les locaux entre une succession de centres, une frappe de Martinelli contrée (6e) puis une autre de Trossard hors cadre (11e). Comme souvent depuis le début de la saison, West Ham avait de la ressource pour faire le dos rond avant de piquer. La mésentente de Zinchenko et Gabriel sur ce centre d’Emerson profitait à Bowen, lequel redressait le cuir sur Soucek, buteur dans les six mètres (0-1, 13e). La remise de l’Anglais est tout de même sujette à polémique car même la VAR ne permet pas d’affirmer si le ballon est complètement sorti du terrain ou non. Arteta en reparlera probablement en conférence de presse…

Arsenal a beaucoup tenté

Tout ne souriait pas non plus aux Hammers non plus. Paqueta devait céder sa place, touché au genou dès l’échauffement. En plus de cela, les Gunners repartaient vers l’avant mais manquaient encore de tranchant dans la zone de vérité, à l’image de cette tête de Saka claquée par Areola (30e) ou encore de ce tir de Martinelli (37e). La réussite s’invitait aussi du côté des visiteurs puisque Saka enroulait son ballon sur le poteau avant la pause (42e). Pour reprendre la tête de la Premier League et déjà revenir au score, il fallait élever le curseur seulement Mavropanos, crucifiait son ancien club d’une magnifique tête au retour des vestiaires (0-2, 55e).

La réussite était maximale pour West Ham avec ce second but sur cette seconde tentative cadrée. Un vrai coup de massue dont ne se remettaient jamais les Gunners. Zinchenko passait à côté de sa soirée, Martinelli manquait trop d’impact, Trossard avait la tête à l’envers et Jesus ratait ses situations (58e, 64e). Areola finissait par achever les espoirs de ses adversaires en intervenant parfaitement sur Trossard (74e), Saka (78e), Nketiah (88e) et Odegaard (90e). Malgré 30 tirs à 6, Arsenal n’a pas mis les ingrédients nécessaires face à des Hammers aussi cohérents que réalistes qui ont tout de même manqué un penalty dans les ultimes secondes, et doit s’incliner, laissant Liverpool en tête du championnat avec deux points d’avance.