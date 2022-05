Francesco Totti veut faire signer Paulo Dybala à l’AS Roma

Interviewé par Sky Italia, l’ancien attaquant de l’AS Roma Francesco Totti a expliqué qu’il allait tenter de convaincre le milieu offensif de le Juventus Paulo Dybala de signer à Rome. L’Argentin de 28 ans va quitter la Juve libre cet été et de très nombreux clubs souhaitent déjà le recruter. L’ancien international italien compte bien se servir du match de charité organisé par Samuel Eto’o la semaine prochaine pour plaider la cause des Giallorossi auprès de La Joya. Le coach romain, José Mourinho est aussi intéressé par l'international argentin.

« Nous verrons si nous pouvons le faire venir à Rome. Je vais le rencontrer lundi et j'espère pouvoir le convaincre. Nous sommes à Milan pour le match d'Eto'o, nous jouerons ensemble et je lui donnerai quelques conseils. J'essaierai de lui mettre quelque chose dans la tête, j'espère que nous réussirons. Enfin, si la Roma est dans le même état d'esprit que moi »», a déclaré Totti au sujet de Dybala qui a disputé 38 matches cette saison avec la Vieille Dame, inscrit 15 buts et délivré six passes décisives.