Arsenal a un œil sur Dominik Szoboszlai

À l'affût pour recruter Houssem Aouar cet été, Arsenal a finalement compté ses sous pour faire venir Thomas Partey en provenance de l'Atlético de Madrid et contre 50 M€. Une sacrée somme pour les Gunners qui ne roulent pas sur l'or. Pourtant, si jamais ils parviennent à faire des économies dans leurs budgets, comme par exemple se débarrasser de l'encombrant Mesut Özil, ils tenteront de se renforcer à nouveau dans l'entrejeu et pourquoi pas même dès cet hiver.

Sky Sports indique que la piste menant à Dominik Szoboszlai (20 ans) est évoquée. Le soyeux gaucher du RB Salzbourg est loin d'être un inconnu pour les grands clubs européens puisque pas mal de monde s'est penché sur son cas cet été, imité par le RB Leizpig plus récemment. L'international hongrois est sous contrat jusqu'en 2022 et coûterait au moins 30 M€, ce qui fait de lui une alternative plus abordable à Houssem Aouar.