Arsenal : Mikel Arteta s'explique encore pour Mesut Özil

Cadre à Arsenal dans le passé, Mesut Ozil n'est maintenant plus du temps dans les plans de l'entraîneur, Mikel Arteta. Une descente aux enfers pour lui qui passe par une mise à l'écart, aussi bien en Premier League qu'en Europa League. La situation a surpris en Angleterre et a provoqué la colère de l'agent du milieu allemand. Mais le coach basque des Gunners a assumé son choix.

Et il l'a encore montré lors d'une interview à Football Daily : « ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de lui donner autant d'opportunités que possible. J'ai été patient, je lui ai donné des opportunités et j'ai été juste. Je suis là pour prendre les meilleures décisions pour l'équipe et pour le club ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien adjoint de Guardiola à Manchester City est droit dans ses bottes.

🗣"What I can tell you that I tried my best, I tried to give him as many opportunities as I could"



Mikel Arteta explains the reasoning behind Mesut Ozil's omission from Arsenal's squad pic.twitter.com/zHDCaweJlz