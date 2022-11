Des nouvelles de Bertrand Traoré

Après une saison 2021-22 compliquée à Aston Villa, Bertrand Traoré (27 ans) se refait la cerise actuellement en Turquie où il a débarqué l'été dernier en prêt. Buteur hier soir et auteur d'une solide performance face à Hatayspor (3-3), l'ancien Lyonnais a retrouvé de la confiance et n'a pas mis longtemps à se mettre les supporters d’İstanbul Başakşehir dans la poche, avec notamment une passe décisive et un but pour ces deux premiers matches en Süper Lig.

Placé à la pointe de l'attaque ou sur un côté par son entraîneur, qui n'est autre que la légende du football turc Emre Belözoğlu, Bertrand Traore n'a rien perdu à ses qualités de percussion et d'élimination faisant de lui l'un des meilleurs dribbleurs du championnat et participant activement au bon début de saison de son club, actuel deuxième du championnat turc, en plus d'être qualifié pour le tour suivant en UEFA Conférence League. Des performances qui lui ont même valu le titre de joueur du mois de son club. Bertrand Traoré devra poursuivre sur sa lancée pour aider son équipe dès ce week-end lors du choc de la 13è journée de Süper Lig entre son club et le Galatasaray.