Le Maroc chipe une nouvelle pépite à l’Espagne

Le cas de Brahim Diaz a fait parler en Espagne. Alors qu’il allait être convoqué avec la sélection espagnole, le milieu offensif du Real Madrid a finalement opté pour le Maroc. De quoi frustrer la presse espagnole qui constate que de plus en plus de joueurs optent pour leur pays d’origine. Et une affaire similaire est évoquée du côté du Real Betis dans les catégories de jeunes.

Le média AS évoque le cas du jeune Luis Velilles Maghouza, âgé de seulement 14 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs espagnols. Brillant avec les U15 de l’Espagne, le jeune milieu du Betis a décidé de finalement rejoindre le Maroc, pays de sa mère, pour poursuivre sa jeune carrière internationale. Un choix qui confirme la force de la FRMF qui récupère encore une pépite du football espagnol.