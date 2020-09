PSG : Thiago Silva dévoile les dessous de son départ

Ce mardi, Thiago Silva a été présenté à la presse, lui qui vient de rejoindre Chelsea. Le défenseur brésilien a été questionné sur son choix mais également sur son départ du Paris Saint-Germain. O Monstro a dévoilé les dessous de sa décision et de la fin de son aventure avec le club de la capitale.

«Pour dire la vérité, cela a commencé durant la période de confinement. Leonardo m'a appelé et m'a demandé si je voulais prolonger mon contrat pour deux mois, pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. J'ai dit : "ok, pas de problème". Car je voulais rester avec le groupe jusqu'à la fin. J'ai passé deux mois en pensant qu'après la Ligue des Champions, je ne serais plus là longtemps. J'ai parlé avec mes agents à ce sujet et nous avons cherché d'autres opportunités pour mon futur. Après la finale de la Champions League, en retournant à Paris, j'ai eu un rendez-vous avec Leonardo et nous avons parlé de la possibilité que je reste. Mais ce lundi matin-là, j'avais déjà parlé avec mes avocats et ils avaient donné notre OK à Chelsea. J'avais déjà pris ma décision. Mais je suis très reconnaissant envers le PSG pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et ma famille. Mais je suis dans un nouveau projet et un nouveau club où je suis très motivé et je suis très préparé pour ce nouveau défi en Premier League. J'espère contribuer autant que possible aux jeunes joueurs ici qui ont une qualité formidable.»