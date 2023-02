Ligue 1 : les Marseillais lancent le Classique face au PSG !

La suite après cette publicité

Cette journée a dû être dure à vivre pour les Marseillais. D’abord, ils ont cru que le Paris Saint-Germain allait être défait à domicile contre le LOSC (victoire finale du PSG 4-3). Puis ils ont aussi cru qu’ils allaient perdre du côté de Toulouse puisqu’ils ont été menés un but à zéro à la pause avant de l’emporter finalement 3-2.

Mais c’est bien avec la possibilité de revenir à deux points du Paris SG, en cas de victoire, que les Olympiens vont évoluer à l’Orange Vélodrome face à Kylian Mbappé et Lionel Messi, Neymar s’étant blessé à la cheville. Alors, forcément, après leur victoire de ce dimanche soir, les Olympiens ont vite basculé sur la suite.

« Le PSG à 5 points ? On a vu les résultats des autres équipes en haut du classement. Ça avance vite. Nous aussi on doit avancer vite et ce qu’on a fait avec cette victoire à l’extérieur », a d’abord exprimé Valentin Rongier, le capitaine de l’OM après la confrontation au micro de Prime.

Mbemba pense au titre

Igor Tudor était sur la même longueur d’onde en conférence de presse : « c’était en effet important de gagner en jouant en dernier, avec beaucoup plus de pression. Les gars voulaient arriver au prochain match (dimanche face au PSG) avec une victoire. Bien sûr, il valait mieux arriver avec ça qu’avec une défaite. J’ai entendu un coach une fois dire ça (rires) ».

Le seul qui paraissait vraiment guerrier, dès ce soir, est un homme qui ne jouera pas, car suspendu pour accumulation de cartons jaunes. « Bien sûr (qu’ils croient au titre, ndlr), mais il faut jouer match après match, on parlera à la fin. Motivé pour le Classique ? Obligé. Dommage que je ne joue pas, mais je crois en tous mes gars. On va mouiller notre maillot, on joue à la maison, c’est très important pour nous. Ça ne va pas être facile, mais on joue chez nous. On est obligé. On se donne à fond et on a la chance de recevoir à la maison », a lâché Chancel Mbemba. Dimanche prochain, le championnat de France pourrait être assommé… ou totalement relancé !