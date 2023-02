Toulouse - OM : les notes du match

Dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines, l’OM espérait poursuivre sa très belle série en Ligue 1 par une nouvelle victoire face à Toulouse. Avec le succès de Monaco un peu plus tôt dans la journée, les Olympiens devaient prendre les trois points pour récupérer la deuxième place derrière le PSG. Pour cette rencontre, Igor Tudor faisait souffler Malinovskyi ou Guendouzi et titularisait Azzedine Ounahi alors que le Téfécé se présentait avec une équipe classique. Et dans le premier acte, les Toulousains faisaient mal à une équipe marseillaise en grande difficulté. Aboukhlal et Ratao multipliaient les courses entre les lignes et Marseille ne mettait pas un pied devant l’autre. La très bonne entame toulousaine était récompensée par l’ouverture du score de Dallinga après trois minutes de jeu (1-0, 3e). Impuissants, les hommes d’Igor Tudor ne se procuraient quasi aucune occasion en première période et rentraient donc au vestiaire avec ce court retard.

La suite après cette publicité

Conscient des gros manques de son équipe, le technicien croate ne tardait pas à réagir. Dès la reprise, Malinovskyi entrait à la place d’un Ounahi trop discret et pas assez trouvé dans le cœur du jeu. L’international Ukrainien a rapidement amené sa grosse intensité physique et sa justesse entre les lignes. Plus tranchant, l’OM se procurait logiquement plus d’occasions et obligeait Dupé à intervenir plusieurs fois. La domination marseillaise se concluait par l’égalisation de Mbemba (1-1, 52e). Le début d’un cauchemar pour Toulouse qui subissait les vagues olympiennes sans réussir à riposter. Méconnaissable, dans le bon sens du terme cette fois, l’OM enchaînait et prenait l’avantage grâce à une belle frappe de Cengiz Under (2-1, 60e). KO debout, Toulouse répondait timidement, mais manquait de créativité et de mouvement devant (tout l’inverse de la première période). Le rouleau compresseur marseillais se mettait à l’abri en fin de match avec la nouvelle réalisation de Nuno Tavares (3-1, 80e) qui scellait le sort du match. Car la réduction de l’écart dans les dernières secondes de Onaiwu n’y changeait rien. Mené, l’OM s’est encore une fois réveillé pour prendre trois points. Les changements d’Igor Tudor ont porté leurs fruits et permettent à Marseille de reprendre sa place de second de Ligue 1. Toulouse pointe à la 11e place.

À lire

Toulouse-OM : Philippe Montanier fustige l’arbitrage

L’homme du match

Chancel Mbemba (8) : très gros volume de jeu du Congolais ce soir qui a encore rendu une copie complète. En plus d’un impact défensif parfait à la récupération comme au dégagement, il a eu une très bonne présence aérienne. Une statistique criante montre son efficacité : sur les sept frappes marseillaises en première période, quatre ont été l’œuvre de Mbemba. Au retour des vestiaires, il a parfaitement rôdé sur le corner de Veretout pour venir égaliser (52e) - corner que Mbemba a d’ailleurs provoqué seul.

La suite après cette publicité

Toulouse

-Dupé (5) : le portier du TFC a une nouvelle fois prouvé qu’il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 lors de cet exercice 2022-2023. Il a tout simplement écoeuré les joueurs marseillais en première période en réalisant des parades somptueuses (10e, 11e). Il a également été impérial dans les airs. Il ne peut absolument rien sur les deux premiers buts marseillais. Un peu plus sur le troisième. Une soirée rageante pour lui, tant il a tenu en vie les siens pendant un bon bout de temps.

-Desler (5) : le jour de son anniversaire, le Danois de 28 ans s’est offert une performance de qualité face à l’OM. Il entame idéalement sa rencontre en étant passeur décisif pour Dallinga sur le premier but (3e). Mais c’est surtout défensivement que le latéral droit a impressionné. Il a réalisé de nombreuses interventions décisives. Dans son face-à-face avec Tavares, il n’a pas laissé une miette au Portugais. Il n’est pas en cause sur les deux premiers buts de l’OM, même s’il a quand même ralenti la cadence dans la dernière demi-heure. Le troisième but vient de son côté.

La suite après cette publicité

-Nicolaisen (4,5) : avec Rouault en défense centrale, ils ont formé une arrière garde solide en première période. Le Danois s’est notamment distingué dans les airs où il a remporté pas mal de duel. Toujours propre dans sa relance, il s’est même permis quelques projections sur le front de l’attaque (31e). Au retour des vestiaires, il a été moins impérial dans la surface laissant les hommes de Tudor se rapprocher trop facilement.

-Rouault (6) : le jeune Français de Villeneuve-sur-Lot s’impose comme le véritable leader de l’arrière-garde toulousaine. Ce qui impressionne le plus reste sa lecture du jeu pour réaliser des interceptions. Il fait preuve d’une grande maturité pour son âge (21 ans). Il a même failli doubler la mise pour son équipe en première mi-temps (17e). Il rate toutefois une énorme opportunité d’égaliser (68e). Un bon match malgré la défaite.

La suite après cette publicité

-Suazo (6) : sur son côté gauche, il n’a pas hésité à monter régulièrement aider les attaquants. Sa relation avec Ratao était très intéressante. Du point de vue défensif, il a été rarement pris de vitesse et a plutôt bien contenu Clauss lors des 45 premières minutes. Après la pause il a eu un peu plus de mal face à Under notamment. C’est lui qui remet en route son équipe avec un amour de centre (87e).

-Spierings (3,5) : milieu de terrain le plus reculé du système de Philippe Montanier, son rôle principal a été de veiller à la bonne relance de son équipe. Et il a plutôt bien réalisé puisque son équipe s’est souvent sortie du pressing marseillais lors du premier acte. Malheureusement pour lui, il est le principal fautif sur le but de Mbemba. Il a perdu le contrôle du milieu de terrain en seconde mi-temps, ce qui a permis à Marseille de prendre le dessus.

La suite après cette publicité

-Van den Boomen (4,5) : véritable maître à jouer de Toulouse depuis le début de la saison, le Hollandais a une fois encore montré la voie aux siens… mais seulement en première mi-temps. Ses centres ont été encore d’un grand danger pour la défense olympienne. C’est surtout du point de vue défensif qu’il s’est illustré ce dimanche en récupérant pas mal de ballons dans l’entrejeu. Il a disparu au fil des minutes face à l’intensité qu’a mis le dauphin du PSG. Remplacé par Denis Genreau (84e)

-Dejaegere (5) : le numéro 10 du TFC a fait parler toute sa technique face aux Phocéens. Il est notamment auteur d’une magnifique avant dernière passe sur l’ouverture du score. Il a ensuite orienté le jeu de son équipe avec très peu de pertes de balle. Remplacé par Fares Chaibi (67e), qui est malheureusement entré au pire moment et n’a pas créé de situation dangereuse.

La suite après cette publicité

-Aboukhlal (3) : le Marocain a été certainement l’attaquant le moins en vue par rapport à ses deux autres compères. Même si ses dribbles ont parfois mis en difficulté la défense de l’OM, il a quand même eu beaucoup de déchets dans son jeu. Sur le second but d’Under, c’est lui qui permet au Turc de réaliser une splendide reprise (59e). Pas dans un grand soir. Remplacé par Ado Onaiwu (84e), qui a relancé son équipe avec une splendide volée (87e).

-Dallinga (6,5) : le meilleur buteur du Téfécé cette saison a une nouvelle fois délivré une grande prestation ce dimanche soir. Le Hollandais a parfaitement débuté son match ouvrant le score pour les siens (3e). Mais le rôle du numéro 27 toulousain ne se résume pas à faire trembler les filets. Souvent organisateur du jeu des siens, il a également distribué quelques caviars pour ses partenaires. Son premier pressing a été également précieux. Il a commencé à s’effacer après la pause et la montée en puissance de l’OM. Mais à 22 ans, Dallinga commence à se faire un nom dans la ligue des talents. Remplacé par Said Hamulic (81e), qui n’a pas autant pesé que Dallinga sur le front de l’attaque.

La suite après cette publicité

-Ratao (6) : son énergie débordante dans tous les compartiments du jeu a fait un bien fou aux siens. Tout d’abord offensivement, où toutes ses prises de balles ont été un danger. Sa technique dans les petits espaces a permis à Toulouse de conserver le ballon dans des moments clés. Même quand son équipe a commencé à subir la rencontre, il a tiré son épingle du jeu sur son côté gauche. Remplacé par Veljko Birmancevic (81e), qui n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer.

OM

-Lopez (6,5) : habitué à être une muraille rassurante, le gardien espagnol est légèrement fautif sur l’ouverture du score toulousaine (3e), en ne fermant pas efficacement son angle. Néanmoins, Lopez s’est bien rattrapé par la suite avec une double parade décisive sur Dallinga puis Rouault (18e). Bel arrêt aussi sur la tête de Ratao au second poteau (30e). Pas grand chose à faire en seconde période.

La suite après cette publicité

-Mbemba (8) : voir ci-dessus

-Kolasinac (4) : à la différence de Mbemba, le Bosnien n’a pas été très rassurant et solide ce soir dans le trio défensif de l’OM. Souvent en retard, mal placé ou lent à la relance, il semblait quelque peu déconnecté de son rôle. Moins à l’aise que lors de ses copies récentes en tant que latéral. Averti à la 76ème minute pour une faute après avoir ceinturé Zakaria Aboukhlal dans le rond central. Remplacé par Bailly à la 85ème minute.

La suite après cette publicité

-Balerdi (5) : tout comme Kolasinac, il a connu une prestation en dents de scie. Il a eu quelques interventions inspirées et une certaine présence aérienne mais cela manquait de consistance et parfois d’envie. Le défenseur argentin a été un poil trop passif sur la pelouse sur certaines séquences. Notons tout de même trois tacles, quatre dégagements et trois tirs adverses bloqués.

-Tavares (4,5) : le latéral a eu du mal à produire un jeu régulier et propre sur son côté. En perdant trop de ballons sur des séquences de dribbles en solistes, il a eu tendance à trop conserver le ballon au lieu de fluidifier le collectif marseillais. Sur ses 10 duels joués, il en a remporté que deux avec deux fautes et ses 17 pertes de balle. Il a quand même inscrit le troisième but qui a scellé le succès marseillais, ce qui sauve en quelque sorte son match.

La suite après cette publicité

-Clauss (6,5) : il a touché beaucoup de ballons et l’OM a essayé d’insister sur son côté. Il a réalisé de multiples tentatives de centres dans l’espoir de faire rebondir son équipe après une ouverture du score rapide du Téfécé. Il a tenté d’amener le danger sur son côté droit avec aussi une frappe repoussée par Dupé (10e). En défense, il a en plus eu un rare impact avec deux interventions et deux récupérations. Clauss a passé la plupart de ses dribbles sur son côté. Remplacé par Kaboré à la 85ème minute.

-Rongier (5,5) : encore une fois, le capitaine marseillais a couvert une grande zone du terrain, alternant entre bon placement, intervention et relance. Malheureusement, malgré une propreté dans son jeu avec 85% de passes réussies et la majorité de ses duels remportés, il n’a pas assez pesé dans l’animation offensive pour amener du danger et des opportunités franches au trio offensif trop discret en première période. Plus discret que son comparse Veretout, il n’a néanmoins pas commis de grosses erreurs.

La suite après cette publicité

-Veretout (7) : il a été sollicité à de nombreuses reprises dans le premier acte, surtout pour tirer les corners de l’OM qui ont été au nombre de dix ce soir. Et c’est d’ailleurs sur deux actions de corner que l’OM est parvenu à marquer. D’une certaine manière, l’ancien de la Roma est impliqué sur les deux réalisations marseillaises. Sans oublier ses 93% de passes réussies en plus de 60 balles touchées. Il a tout simplement dynamisé le collectif de son équipe dans l’axe.

-Ünder (6,5) : après une première période bien compliquée, où il a alterné entre jeu forcé et présence discrète, il a connu un solide réveil en seconde mi-temps. Il semblait même quelque peu agacé sur certaines décisions arbitrales de Madame Stéphanie Frappart. Averti à la 54e minute. Auteur d’un formidable but pour mettre l’OM devant au score (60e), le Turc a clairement connu deux matchs en un mais une chose est certaine : il a été décisif. Remplacé par Guendouzi à la 72ème minute.

La suite après cette publicité

-Ounahi (3) : il est apparu quelque peu dépassé physiquement en première période, toujours perdu à chercher un espace ou un appel à faire. Il a été à l’image de ses collègues offensifs sur la première mi-temps à savoir beaucoup trop inefficient et discret. Remplacé par Malinovskyi à la 45ème minute (6) qui a grandement participé au retour positif de l’OM en attaque avec une propreté à la passe notamment.

-Sanchez (4) : discret pour ne pas dire invisible durant l’entame de la rencontre, le Chilien a eu du mal à se défaire du bloc défensif des Toulousains. Il n’a touché que 15 ballons en première période, un total trop faible pour un joueur de son statut avec ses qualités. Souvent agacé par les décisions arbitrales, Sanchez a eu du mal à se montrer décisif ce soir, voire même utile dans les actions offensives de l’OM.