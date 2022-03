Real Madrid-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Le retour ! Trois semaines après ce premier round remporté par le PSG 1-0 au Parc des Princes, les Madrilènes tenteront de renverser la vapeur et d'obtenir la victoire et la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions devant leur public. Un choc à suivre en streaming mercredi soir à 21h. Voici comment regarder cette affiche de C1 en direct, en haute définition et en toute légalité.

Il faut dire qu'à l'aller, les Madrilènes avaient clairement déçu. Les Parisiens avaient largement dominé les débats, sur tous les plans : tactique, technique et physique. Une chose est sûre, l'élimination serait un échec colossal pour chacune des deux équipes, qui font de la Ligue des Champions leur priorité cette saison, elles qui sont très bien parties pour remporter le titre dans leur championnat respectif. Il y aura du très bon monde sur la pelouse de l'arène madrilène pour ce match couperet offrant une place en quarts de finale de la compétition continentale. Côté local, on aura ainsi Luka Modric, Vinicius Junior ou Karim Benzema, qui n'était pas totalement remis de ses soucis physiques lors du match aller. On déplorera cependant l'absence de Ferland Mendy et Casemiro, tous deux suspendus, et celle encore possible de Toni Kroos. De son côté, l'écurie de la capitale française pourra compter sur Neymar, qui devrait être titulaire, ainsi que Lionel Messi. Kylian Mbappé, l'homme du match aller, est encore incertain pour l'instant, même si les signaux tendent vers l'optimisme.

Pour ce match au sommet, Mauricio Pochettino devrait aligner un 4-3-3 avec un trio offensif de feu Messi, Mbappé et Neymar. En cas d'absence du Bondynois, on imagine que c'est Icardi ou Di Maria qui prendraient sa place. Marco Verratti tiendra le milieu de terrain et sera placé aux côtés de la paire Gueye-Danilo pendant que la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe sera reconstituée et protégera les cages du mur Gigi Donnarumma. Sans oublier les deux latéraux offensifs Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Quant au coach italien du club madrilène Carlo Ancelotti, il devrait probablement aligner un 4-3-3 avec un trident offensif Asensio-Benzema-Vinicius. L'ancien chouchou de Zinedine Zidane Federico Valverde tiendra le milieu de terrain et sera placé aux côtés de l'infatigable paire Modric-Kroos. Incertain, l'Allemand pourrait cependant être remplacé par Eduardo Camavinga. La charnière centrale Militao-Alaba sera là pour sécuriser la surface et épauler Thibaut Courtois dans les buts. Ferland Mendy, absent, devrait être remplacé par Marcelo ou Nacho, alors que Dani Carvajal occupera le flanc droit de la défense.

Et comme vous en avez pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus et RMC Sport. Mais pas sur beIN SPORTS, qui va diffuser l'autre rencontre entre Manchester City et le Sporting CP. Spectacle garanti au rénové stade Santiago Bernabéu de Madrid qui accueillera plus de 60 000 Madridistas pour cette rencontre ultra-décisive pour la suite de la saison de ce PSG galactique, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, et du Real Madrid du président Florentino Pérez.

Regarder le match de foot Real Madrid-PSG en streaming

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, pas de panique, puisque vous pourrez profiter de ce huitième de finale retour de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouveau choc franco-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, sans oublier votre smartphone où que vous soyez, à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN SPORTS. Vous pourrez ainsi regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des chocs de la semaine à venir, avec un joli Manchester United - Atlético de Madrid notamment.

Comment regarder le streaming Real Madrid-PSG ce soir en HD ?

Un choc européen qui sera arbitré par le très expérimenté Danny Makkelie. L'arbitre néerlandais de 39 ans est un habitué des rendez-vous européens malgré son âge encore jeune. Il avait notamment porté chance au Paris Saint-Germain en 2020/2021, arbitrant les victoires des Parisiens face à Basaksehir (5-1) et Leipzig (1-0) l'an dernier. Il était aussi au sifflet lors de la demie aller du Real Madrid face à Chelsea l'an dernier (1-1), et lors du huitième retour contre l'Atalanta (3-1).

