OM : le Conseil National d’Éthique blâme Pablo Longoria

Ce mardi, le Conseil national d’éthique et de déontologie du football a mis en garde les acteurs du football, notamment les dirigeants, contre les propos publics discréditant l’arbitrage. L’instance a évoqué plusieurs incidents récents, ciblant notamment les propos de Pablo Longoria à l’issue du match Olympique de Marseille-RC Strasbourg (1-1).

«L’arbitre est un être humain, sujet comme nous tous aux erreurs, même si les progrès techniques réalisés depuis plusieurs années en réduisent la portée. Il demeure que l’erreur fait partie du jeu. Pour cette raison, il est permis de discuter d’une décision arbitrale, voire de la critiquer, tout en respectant le devoir de réserve prescrit par la Charte de l’éthique. Ce qui est interdit en revanche, et la règle est la même pour les décisions de justice, c’est de jeter le discrédit sur l’arbitrage" poursuit le communiqué de la branche de la Fédération Française de Football (FFF). Le Conseil National de l’Éthique ne s’arrête pas-là. "Accuser le corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d’un club, et ce, dans le but inavoué de souder ses supporters autour de lui ou pire, d’intimider les arbitres dans l’espoir d’obtenir un arbitrage plus « clément » dans l’avenir, est une faute grave contre l’éthique et une atteinte inadmissible à l’image du football." De quoi bien se faire comprendre donc. L’instance a également fait savoir qu’elle sera "particulièrement vigilante sur ce point», indique l’instance dans son communiqué.