Paul Bernardoni rebondit au Yverdon Sport FC

Mis à l’écart après un avertissement de ses avocats en raison de salaires impayés, le gardien de but français Paul Bernardoni quitte bien Konyaspor pour découvrir la Super League. En effet, l’ex-international Espoirs tricolore (18 sélections) rejoint le Yverdon Sport FC, neuvième du championnat suisse après 18 journées. Il y signe un contrat de six mois, soit jusqu’à la fin de l’exercice actuel.

« C’est un nouveau chapitre, une nouvelle expérience humaine et sportive pour moi. J’ai hâte que ça commence, hâte de porter ces couleurs et de défendre un club que j’ai tout de suite trouvé familial, à taille humaine », a déclaré le portier de 26 ans au média officiel du club, qui apporte une expérience considérable au club helvète avec plus 180 matches disputés en L1 entre Troyes, Angers ou encore Saint-Etienne.