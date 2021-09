Real Madrid : la future clause libératoire de Kylian Mbappé dévoilée !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a finalement dû renoncer à Kylian Mbappé cet été. Et pourtant, les Merengues ont tout tenté pour arracher le génie français au Paris Saint-Germain. Mais voilà, malgré une ultime offre estimée à plus de 180 millions d'euros bonus compris, la Casa Blanca s'est heurtée au refus des dirigeants parisiens de céder leur joyau.

Inflexible sur le sujet, Nasser Al-Khelaïfi n'a donc pas cédé malgré la pression exercée par Florentino Perez. Mieux, le président parisien espère prolonger le natif de Bondy, ce qui représenterait un sacré retournement de situation... Car le champion du monde a jusqu'ici éconduit toutes les offres formulées par sa direction... En parallèle, le Real s'organise pour accueillir Mbappé libre l'été prochain.

Le Real Madrid prépare une clause libératoire XXL pour Mbappé

Selon les informations d'ABC, les hautes sphères madrilènes auraient déjà préparé le contrat du principal protagoniste, et celui-ci s'avère stratosphérique ! Un bail de six ans attendrait ainsi l'ancien Monégasque, avec un salaire annuel estimé à 30 millions d'euros la première année et 20 millions les cinq suivantes. Et cerise sur le gâteau, sa clause libératoire serait estimée à un milliard d'euros !

Une stratégie déjà utilisée jadis par le Real Madrid avec Karim Benzema, Gareth Bale et surtout Cristiano Ronaldo. Avec une clause si prohibitive, Florentino Perez et ses équipes s'exposent à des risques limités. Aucun club ne pourrait s'offrir Kylian Mbappé à ce prix. Reste à savoir si entre temps, le PSG ne sera pas parvenu à ses fins en obtenant la prolongation de son attaquant...