Matthijs de Ligt a connu de gros problèmes à la Juventus

La suite après cette publicité

Après 3 ans de hauts et de bas, Matthijs de Ligt (22 ans) a quitté la Juventus pour le Bayern Munich. Le club allemand a déboursé près de 70 M€, soit 15 de moins que la Vieille Dame en 2019 auprès de l'Ajax pour recruter le Néerlandais. On ne peut pas considérer le passage du défenseur en Italie comme un échec, mais il a manqué un petit quelque chose pour que l'histoire soit vraiment belle. Il a donné l'impression de n'avoir jamais vraiment trouvé son bon rythme de carburation.

Ce transfert est sans doute un mal pour un bien. C'est surtout ce que pense le principal concerné, lequel a tout de même été déçu de son passage en Italie, la faute à un changement d'entraîneur qu'il n'avait pas anticipé. «J'ai choisi d'aller à la Juve avec l'idée de jouer un football plus offensif car l'entraîneur était Sarri : il a une grande réputation pour ce qu'il a fait avec Naples et Chelsea et je pensais trouver un style plus proche de l'Ajax. Malheureusement, après un an, il est parti.»

Des problèmes tactiques

De Ligt s'est un peu lâché au cours de cet entretien accordé à ESPN. Il ne semble pas regretter son départ. Arrivé avec un statut de future star en devenir, il a vite déchanté. Pirlo a succédé à Sarri, qui a lui-même perdu sa place au bout d'une saison au profit d'Allegri. Cette valse des entraîneurs est aussi la conséquence d'un club qui ne parvient plus à briller après avoir remporté neuf Scudetti de suite. Elle apporte aussi son lot de détails tactiques qui ont leur importance pour le jeune défenseur.

«Je pense que je me sens mieux en axe droit, je me sens plus à l'aise. Au début à la Juve, c'était difficile de jouer à gauche, puis en milieu de saison, on a inversé avec Bonucci. On était un bon couple, on a gagné le Scudetto (en 2020). Lors de la deuxième et troisième année, j'ai recommencé à jouer souvent sur la gauche mais je savais que j'étais plus en sécurité en jouant à droite. C'était quand même important pour mon développement.» Une expérience douloureuse donc, qu'il faudra mettre de côté en Bavière. Et prier pour jouer axe droit.