AS Rome : José Mourinho critique les supporters qui le prennent pour Harry Potter

L’AS Rome réalise une saison assez paradoxale. Loin d’être sereins dans leur jeu, les Giallorossi pointent à une huitième place qui ne les placent qu’à quatre unités de retard de la Fiorentina, quatrième. Et vu l’effectif romain et le CV brillant de José Mourinho, la frustration persiste envers le club de la capitale qui pourrait faire mieux et qui sera attendu au tournant en seconde moitié de saison en Série A. La rencontre face à l’AC Milan ce dimanche (20h45) permettra de réellement jauger de quoi est capable cette équipe pour la suite.

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse juste avant cette rencontre cruciale, José Mourinho s’est d’ailleurs fendu d’une sortie dont lui seul a le secret pour défendre son groupe : «nous avons connu deux moments difficiles : au début et aujourd’hui, mais nous sommes maintenant à quatre points de la Ligue des champions. Nous avons un petit groupe de joueurs, c’est une vraie difficulté. Critiquer, c’est bien, mais vous ne pouvez pas oublier les difficultés que nous avons, c’est fou. Si les gens veulent ignorer cette situation, ce n’est pas bien. Je défends le groupe, y compris les personnes qui n’ont pas un niveau de performance acceptable. C’est un groupe de gens sérieux, qui travaillent et souffrent. Nous avons toujours le championnat, nous sommes à quatre points d’un objectif qui, s’il n’était pas le nôtre, serait considéré comme impossible. Nous avons les supporters les plus incroyables que j’ai vus dans ma vie, ils pensent que je suis José Mourinho Potter et ils élèvent le niveau d’exigence et d’attente. Je serai dans les tribunes dans un environnement où je ne suis pas le bienvenu, nous y allons avec tout ce que nous avons et avec la certitude que les garçons donneront tout.»