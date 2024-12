Manchester United : Marcus Rashford encore écarté de la feuille de match

Le divorce est désormais acté entre Manchester United et Marcus Rashford. L’ailier anglais qui a fait part de ses envies de départ n’entre plus du tout dans les plans de son nouvel entraîneur, Ruben Amorim, qui l’a une fois de plus écarté de la feuille de match pour la rencontre face à Bournemouth cet après-midi (15h).

Déjà mis de côté face à Manchester City et Tottenham, l’international anglais (60 sélections, 17 buts) semble donc désormais hors course dans la hiérarchie des ailiers chez les Red Devils. Il est invité à quitter le club dès le prochain mercato hivernal et plusieurs formations saoudiennes s’activeraient déjà pour s’offrir l’ancien joyau britannique.