Le gouvernement sénégalais réclame une enquête pour soupçons de corruption à la CAF

La décision de la CAF de déchoir le Sénégal de son titre et de couronner le Maroc devient une affaire d’Etat. Ce matin, le secrétaire général de la Fédération Sénégalaise de Football, Abdoulaye Sow, a pris la parole pour dénoncer la décision et rassurer les supporters. Ce midi, c’est le gouvernement sénégalais qui s’est fendu d’un communiqué pour exprimer sa consternation.

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«Le Gouvernement du Sénégal exprime sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), visant à retirer à l’équipe nationale du Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc. Cette décision inédite, d’une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l’éthique sportive, au premier rang desquels figurent l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain», peut-on lire.

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Une affaire d’Etat désormais

Dans son communiqué, le gouvernement sénégalais promet d’épuiser tous les recours possibles pour faire valoir ses droits, et réclame par ailleurs l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein de l’instance du football africain. «Elle procède d’une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste. En remettant en cause un résultat acquis au terme d’une rencontre régulièrement menée à son terme et remportée dans le respect des règles du jeu, la CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu’à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. Le Sénégal ne saurait tolérer qu’une décision administrative vienne effacer l’engagement, le mérite et l’excellence sportive. Le Sénégal rejette sans ambiguité cette tentative de dépossession injustifiée.

Il demande l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Par ailleurs, le Sénégal usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie. Le Gouvernement saisit l’occasion pour renouveler la solidarité de la nation toute entière envers les sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents de la finale de la CAN. Il est pleinement mobilisé dans le suivi de ce dossier pour une issue heureuse dans les meilleurs délais. Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection sénégalaise et la restauration de l’honneur du sport africain.» L’affaire n’en est qu’à ses premiers mots.