Manchester City : Ederson est sous pression

Ederson Moraes traverse une saison compliquée avec Manchester City, où ses performances décevantes ont remis en doute sa place de titulaire. Malgré un rôle important au sein du club, il enchaîne les erreurs, et son équipe en subit les conséquences avec une défense d’ores et déjà en difficulté. En 19 apparitions cette saison, il a encaissé 29 buts, ce qui correspond à une moyenne de 1,5 but par match. Ce bilan est bien trop préoccupant, surtout que son rival Stefan Ortega, moins expérimenté, a livré de meilleures performances.

Ederson a également été critiqué après un match de Ligue des Champions contre Feyenoord, où il a commis des erreurs coûteuses. Cette série de mauvaises performances s’ajoute à une période sans victoire, aussi bien avec son club qu’en sélection, entretenant de sérieux doutes sur sa forme. Bien que son jeu de jambes reste apprécié, ses erreurs répétées ont impacté la confiance des supporters. D’après AS, de fortes rumeurs ont circulé sur un possible départ du gardien brésilien au cours de ce mercato. Ederson n’a plus le droit à l’erreur, la concurrence pour la place de titulaire devient de plus en plus intense.