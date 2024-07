Pierre-Emile Højbjerg rejoint l’OM

On n’arrête plus l’Olympique de Marseille ! Malgré une saison 2024/2025 sans coupe d’Europe, le club phocéen sait visiblement utiliser à fond la carte Roberto De Zerbi pour attirer des recrues de renom. Grâce au coach italien réputé pour son style de jeu séduisant, l’OM a su convaincre le défenseur de Brest Lilian Brasier, le milieu de terrain de Watford Ismaël Koné et le controversé, mais très prometteur Mancunien, Mason Greenwood.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas fini. Au début du mois, Pablo Longoria avait clairement indiqué qu’il souhaitait un remaniement profond de son effectif. C’est pour cela que le boss espagnol multiplie les pistes. En attaque, nous vous révélions par exemple que le Sud-Coréen de Wolverhampton, Hwang Hee-Chan et l’Anglais d’Arsenal Eddie Nketiah étaient ciblés pour renforcer le secteur offensif.

À lire

JT Foot Mercato : Arda Güler veut quitter le Real Madrid

Un poids lourd pour le milieu

Mais récemment, Longoria a pris tout le monde par surprise en avançant ses pions dans le dossier Pierre-Emile Højbjerg. Un dossier qui n’a pas trainé puisque le Danois s’est engagé avec l’OM. «L’OM est heureux d’annoncer la signature de Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham Hotspur FC. Le milieu de terrain âgé de 28 ans s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», est-il précisé sur le site de l’OM.

La suite après cette publicité

Pour s’offrir Højbjerg et racheter la dernière année de contrat du Scandinave de Tottenham, l’OM a déboursé environ 13,5 M€, mais il arrivera dans une formule de prêt, avec obligation d’achat, comme l’a précisé Tottenham dans son communiqué. Une bonne affaire pour les Phocéens qui voient arriver dans leur effectif un solide gaillard doué pour la récupération, mais aussi doté d’un profil technique intéressant et d’une bonne qualité de frappe. Pour une équipe privée de coupe d’Europe cette saison, ce recrutement est décidément remarquable.