PSG : la compagne d’Alexandre Letellier sort du silence

Comme cela a été révélé ce mardi matin, Alexandre Letellier (33 ans) a été victime d’une tentative d’extorsion sous la menace d’une arme en réunion dans la nuit de lundi à ce mardi, à son domicile, à Hardricourt (Yvelines). Le gardien de but était d’ailleurs accompagné de sa famille, qui a, elle aussi, été victime d’une extrême violence. Sa compagne et ses deux enfants (2 et 6 ans) ont également été menacés, de mort, pour obtenir des bijoux ainsi que de l’argent. La femme d’Alexandre Letellier a même reçu un coup de poing au visage, accompagnée de son enfant de 2 ans dans ses bras.

Sur une story sur Instagram, la compagne du joueur, Chloé, a tenu à réagir. «Nous vous remercions infiniment pour tous vos messages. Nous allons bien, physiquement», a-t-elle écrit. À noter que trois des quatre auteurs ont été interpellés, dont deux mineurs, et un agent de police a également été blessé pendant l’intervention.