Lens : Loïs Openda veut voir Eden Hazard en Sang et Or

Loïs Openda ne manque pas de culot. Meilleur buteur du RC Lens cette saison avec 15 buts inscrits, l’avant-centre belge est le fer de lance de l’attaque lensoise. Dans une longue interview accordée à RTL, l’attaquant de 23 ans s’est exprimé sur ses objectifs collectifs et personnels dans les prochains mois. Il a été également interrogé sur les joueurs des Diables Rouges qu’il souhaite voir avec le maillot Sang et Or l’an prochain.

L’ancien buteur de Bruges n’a pas hésité une seule seconde : pour lui Eden Hazard a sa place dans l’effectif de l’actuel dauphin du PSG. « Son passé à Lille ne m’intéresse pas, c’est le joueur par lui-même qui me plaît, c’est un joueur qui m’a épaté chez les Diables Rouges ». Un souhait qui a peu de chances d’aboutir puisque l’attaquant du Real Madrid a déjà marqué l’histoire du LOSC, rival éternel de Lens.

