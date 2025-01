PSG : Bradley Barcola heureux d’avoir marqué contre Lens

En difficulté au Stade Bollaert, le Paris Saint-Germain a renversé le score contre le RC Lens grâce à une réalisation tardive de Bradley Barcola (2-1), lui qui avait délivré une passe décisive sur l’égalisation de Fabian Ruiz. Déjà buteur cette semaine contre Espaly, en Coupe de France, l’ex-Lyonnais inscrit son premier but en Ligue 1 depuis le 9 novembre dernier.

La suite après cette publicité

Au micro de BeIN Sports, il a fait part de sa joie avant un match décisif contre Manchester City en Ligue des Champions : «on est content, on avait bien commencé et on s’est repris après le but encaissé. On a cravaché pour marquer ces deux buts, donc c’est bien. Cela fait du bien, je suis content de marquer. J’ai eu aucun doute ces derniers jours. On va bien se préparer pour être prêts contre Manchester City», a-t-il expliqué après la victoire.