AS Roma : Mourinho dézingue l’arbitre en Coupe d’Italie

Sur une mauvaise série, la Roma de José Mourinho n’avance plus au classement en Serie A. Hier soir, le club de la Louve a été éliminé par son ennemi juré, la Lazio, en 1/4 de finale de Coupe d’Italie. Une défaite causée par un penalty qui a déterminé le résultat final. L’entraîneur portugais de la Roma n’était pas d’accord avec ce choix de l’arbitre à la sortie du match. « Ce soir (hier) contre la Lazio, nous avons perdu à cause d’un penalty du football moderne. Je ne veux pas dire si c’est un penalty ou non. Mais l’arbitre est à trois mètres et ne le donne pas. Mais ensuite il est rappelé par le VAR et… les joueurs d’il y a dix ans ne se seraient pas jetés après une telle touche. »

José Mourinho en a rajouté une couche par la suite, accusant directement l’arbitre de la rencontre Daniele Orsato. « L’équipe qui marque en premier est privilégiée, surtout si elle joue à domicile car il n’y a plus de ballons. Et puis l’équipe qui marque le 1-0 avec Orsato, elle a un avantage car il ne laisse pas les gens jouer ». La Roma devra se rattraper ce week-end dans un gros match contre le Milan AC. Si les hommes de José Mourinho perdent, ils commenceront à être distancés pour les places qualificatives à la Ligue des champions.