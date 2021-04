Le nouveau come-back sur les terrains de Djibril Cissé

La suite après cette publicité

Retraité des terrains depuis deux ans et une pige en Suisse du côté de Yverdon (D3 Suisse) où il avait marqué 27 buts, Djibril Cissé va faire son retour sur les pelouses à 39 ans.

Le Panathinaikos de Chicago, qui évolue en quatrième division américaine (NPSL4), vient d'annoncer il y a quelques heures son arrivée pour le mois de juillet. Le club américain n'a pas expliqué clairement le rôle de l'ancien international tricolore, passé notamment par l'OM, Liverpool et l'AJ Auxerre. Mais l'ancien du Panathinaikos Athènes (55 buts en 89 matches de championnat grec) pourrait rechausser ponctuellement les crampons et organiser des camps d'entraînement pour les enfants et adultes.