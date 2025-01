Omar Marmoush a fait ses adieux à Francfort

Quelques heures avant de devenir officiellement un joueur de Manchester City, Omar Marmoush était présent en tribune lors de la victoire de Francfort contre le Borussia Dortmund (2-0). S’il n’a pas joué, il est descendu avec ses coéquipiers au coup de sifflet final pour le tour d’honneur auprès des supporters. Il s’est présenté devant les fans les larmes aux yeux, lui qui a inscrit 37 buts et donné 19 passes décisives en 65 matches avec l’Eintracht.

«La façon dont les garçons et tout le stade célèbrent Omar est extraordinaire. Cela dit tout sur l’ensemble du club. Tout le monde lui en veut. Il va me manquer en tant que joueur, mais encore plus en tant que personne. Cela me rend fier, mais aussi triste», a déclaré le manager du club Dino Toppmöller au micro de DAZN après la rencontre. L’attaquant égyptien est en passe de signer chez les Skyblues pour 75 millions d’euros, et devrait être opérationnel pour la rencontre de Premier League entre Manchester City et Chelsea samedi prochain.