Monaco et Cesc Fàbregas s'amusent de l'arrivée de Lionel Messi au PSG

La Ligue 1 attend également Lionel Messi (34 ans). Alors que l'attaquant argentin doit arriver dans les prochaines minutes dans la capitale parisienne pour s'engager avec le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco vient de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux mettant en scène Cesc Fàbregas comme étant le chauffeur privé de la Pulga. «Ne bouge pas Léo, ton chauffeur de taxi est en route !», précise le club monégasque.

Formé au FC Barcelone, Cesc Fàbregas (34 ans) est un ami proche de Lionel Messi. Il avait notamment évolué avec lui durant trois saisons lors de son retour au Barça en 2011. Il avait notamment remporté la Liga à ses côtés lors de la saison 2012-13. Léo Messi a déjà beaucoup d'amis en Ligue 1...

