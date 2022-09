OM : Amine Harit a pris des risques

La suite après cette publicité

Comme l'été dernier, l'Olympique de Marseille a bouclé son recrutement estival dans les derniers instants. Et comme l'année dernière, c'est Amine Harit qui est arrivé en dernier. En conférence de presse, ce lundi, Pablo Longoria n'a pu retenir son émotion et son sourire quand il a fallu parler du Marocain.

Le meneur de jeu, lui, fidèle à lui-même, était tout sourire. Pourtant, il a admis avoir pris des risques en attendant que cela se concrétise avec le club phocéen : « dans ma tête, je savais ce que je voulais, il y avait des offres. J'ai pris le risque d'attendre et parfois ça paye. Ça n'a pas été un été facile, il faut poser le pour et le contre. Mon choix a été facile, finalement, et je suis fier d'être devant vous aujourd'hui ».

« Je pense que l'option d'achat sera levée »

Mais surtout, le président et lui se sont fait une promesse en fin de saison dernière. « J'ai pris un risque, oui et non. J'ai eu une discussion avec le président avant la fin de saison dernière. Il sait que j'ai qu'une parole, j'ai aussi compris qu'il n'en avait qu'une. Ces choses dites ont été tenues, si je n'étais pas venu à Marseille, je serai resté à Schalke. Le plus important, c'est de parler de l'OM et pas de risque », a poursuivi Harit.

Pour autant, cette fois, il devrait bel et bien rester à l'OM puisque, contrairement à l'année passée, une option d'achat a été incluse dans l'opération. « Il y a une option d'achat. L'année dernière c'était un prêt sec, je l'ai toujours dit, je ne me concentre pas dessus. Si on calcule, si je fais ce nombre de matches ou de buts... on se braque dans une bulle et on fait des choses qu'on ne veut pas faire. Je fonctionne à l'instinct. J'ai besoin de jouer sans réfléchir au nombre de matches. Il y a une option d'achat, on verra en fin de saison, je pense qu'elle sera levée. J'espère être là pour de très nombreuses années », a-t-il ainsi conclu. Si c'est le Amine Harit de la fin de saison dernière, l'OM et ses supporters l'espèrent aussi.