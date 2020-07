Le Bayern Munich lance son maillot extérieur pour 2020/2021

Après avoir lancé son maillot domicile pour la saison 2020/2021 dès le 10 juin dernier, le Bayern Munich dévoile désormais son nouveau maillot extérieur conçu par adidas.

À deux semaines de leur 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea le 8 août, les Bavarois porteront donc bientôt une tenue extérieure particulièrement épurée.

Adidas n’a pas fait de folie avec un maillot gris clair uni sur le torse et la présence de manches gris plus foncé. Au dos du maillot, le gris foncé se prolonge sur toute la longueur des épaules. On retrouve le slogan du club "Mia san mia" en orange au dos juste en dessous du col.

Au niveau des détails, on peut noter le col rond blanc, la large bande blanche sur le bord des manches et les trois bandes grises sur les flancs. Pour donner plus de relief à la tenue, adidas a décidé de colorer les différents logos en orange fluo à commencer par les deux sponsors maillots “T-Mobile” et “Qatar Airways” mais aussi sur le fanion du club et le logo adidas.