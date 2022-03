Kieran Trippier voit Allan Saint-Maximin gagner le Ballon d'Or

Alors que Newcastle remonte en Premier League et se retrouve 14e avec 7 points d'avance sur la zone rouge, le spectre de la relégation se fait moins pressant. Prépondérant dans cette mission maintien, Allan Saint-Maximin (24 ans) s'affirme de plus en plus comme la star offensive du club (5 buts et 3 offrandes en 26 matches cette saison. Rêvant de Ballon d'Or dans une interview au Times en janvier dernier, l'ancien niçois peut compter sur un soutien avec son coéquipier Kieran Trippier. Arrivé cet hiver de l'Atlético de Madrid, le latéral droit anglais est totalement sous le charme de son coéquipier et comprend ses ambitions.

Glaner le Ballon d'Or ? Une perspective envisageable comme l'a souligné Kieran Trippier dans le podcast sur la chaîne YouTube True Geordie : «il y parviendra, il a toutes les capacités du monde. Il ajoutera des améliorations à son jeu, comme relâcher le ballon pour avoir une passe décisive, mais c’est un joueur de qualité. Honnêtement, je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne sais même pas comment l’expliquer, honnêtement il est fou. Nous faisions un six contre six, il avait le ballon et il ne voulait passer à personne. Tout le monde essayait de lui prendre le ballon, je plongeais pour le tacler. C’est un de ces joueurs qui vous tient en haleine.»