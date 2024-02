FC Barcelone : les dessous amers de l’échec du transfert de Lucas Bergvall

Cet hiver, Tottenham a joué un vilain tour au FC Barcelone. Courtisan déclaré du jeune milieu de terrain suédois Lucas Bergvall (18 ans), le club catalan pensait boucler l’affaire en échange d’un chèque de 10 M€, bonus compris. Mais au dernier moment, le Scandinave a choisi de rallier Londres et Tottenham qui offrait à Djurgårdens 10 M€ plus des bonus et la possibilité de conserver Bergvall jusqu’à la fin de la saison. Le coup a été rude pour les Blaugranas.

De son côté, le joueur s’est expliqué sur sa volte-face. «C’est un sentiment fantastique de signer à Tottenham et un rêve d’avoir l’opportunité de jouer en Premier League. J’ai reçu un accueil incroyablement chaleureux de la part du club et je me sens vraiment le bienvenu. J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League, la meilleure ligue du monde. Tottenham est un très grand club, avec un grand manager et une équipe jeune, affamée, qui joue un très bon football».

Des agents très gourmands

Comment le Barça a-t-il fait pour voir cette recrue promise lui échapper ? La somme supérieure payée par les Spurs n’explique pas tout, même si les Espagnols n’ont pas voulu entrer dans la surenchère. Sport dévoile que ce sont les agents du Suédois qui sont principalement à l’origine du couac. Ils ont ainsi demandé au Barça de doubler leur commission. Et ce n’est pas tout. Ils ont également réclamé l’intégration de Bergvall en équipe première.

Des exigences qui ont refroidi un Barça qui n’avait pas prévu de faire des folies financières pour le Suédois ni de l’inclure dès à présent dans le groupe professionnel alors qu’un avenir en équipe B lui était réservé. Au final, face à ce revirement de situation, le Barça pense que Bergvall et son clan ont surtout utilisé son nom pour faire grimper son prix.