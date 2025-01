Kylian Mbappé a battu un record contre Salzbourg

Kylian Mbappé est sur un nuage depuis quelques semaines avec le Real Madrid. Et le Français s’est de nouveau illustré ce mercredi soir. Le joueur de 26 ans a profité du carton des Merengues contre Salzbourg (5-1) pour inscrire son 18e but de la saison avec la Maison Blanche. Mais cette nouvelle réalisation est bien plus symbolique.

En venant profiter de cette énorme erreur de Janis Blaswich, Kylian Mbappé est venu scorer pour la 51e de sa carrière en Ligue des Champions. L’ancien Parisien avait égalé le total Thierry Henry en décembre dernier face à l’Atalanta, et vient désormais de le dépasser. L’attaquant madrilène est désormais 8e au classement des buteurs de l’épreuve, et pourrait bientôt se hisser au 6e rang, puisque Thomas Müller et Ruud van Nistelrooy le devancent, avec respectivement 55 et 56 buts.