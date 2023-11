Bayern Munich : Lothar Matthaüs tacle Thomas Tuchel

Hier soir, le Bayern Munich a été éliminé de la Coupe d’Allemagne par une équipe de troisième division. Ce qui a agité le club allemand en coulisses. Interrogé par Bild à la suite de ce couac, Lothar Matthaüs n’a pas épargné les Bavarois. « La défaite à Sarrebruck est le plus gros embarras de la Bavière en coupe depuis notre élimination à Vestenbergsgreuth (en 1994, ndlr). Quelque chose comme ça nous est arrivé aussi. Mais échouer ainsi quatre fois de suite en coupe est embarrassant et honteux pour le FC Bayern. Le Bayern a été éliminé par le club de deuxième division de Kiel, puis il a perdu 5-0 à Gladbach et à domicile contre Fribourg. Maintenant, c’est Sarrebruck. C’est inexplicable.»

Puis, il a taclé Tuchel. «Si j’étais lui, j’aurais utilisé mes onze meilleurs et je les aurais fait alterner après 50 ou 60 minutes. Ne pas utiliser Harry Kane du tout, c’est malheureux. En revanche, il y avait suffisamment de joueurs expérimentés sur le terrain pour gagner ce match !» Un match qui a été «honteux» à ses yeux. TT ne risque pas d’apprécier la sortie de Matthaüs, lui qui doit déjà faire face à la colère du vestiaire avec cette humiliation.