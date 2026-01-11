CdF, Lille : l’immense déception de Bruno Genesio après l’élimination contre l’OL

Dominer n’est pas gagner. Et ça, Bruno Genesio l’a encore compris à ses dépens. Malgré une grosse possession, Lille n’a pas réussi à prendre le meilleur contre l’OL et s’est incliné en 1/16es de finale de la Coupe de France (1-2), ce dimanche soir. Après la rencontre, le coach des Dogues a pris la parole pour revenir sur la prestation de son équipe.

« De la dangerosité offensivement. On a eu la possession du ballon, on a la plupart du temps dominé. Malgré une entame de match catastrophique, débuter un match dans ces conditions-là, ce n’est pas simple. On a réussi à revenir au score, ce qui était déjà important. Mais en seconde mi-temps, on a eu une domination un peu trop stérile, sans trop d’occasions nettes par rapport à notre domination. On a manqué de justesse, de vitesse dans notre jeu. Lyon a bien défendu, et puis en ce moment, on n’a pas de réussites non plus. (…) Dans l’ensemble, ce n’est pas un mauvais match. Mais c’est surtout frustrant, comme on en fait ces derniers temps. Il y’a un contenu intéressant. Maintenant, quand on perd en Coupe de France où il n’y a pas de rattrapage, c’est une grosse déception. Mais on a fait le maximum », a-t-il indiqué après cette deuxième défaite en 2026, après le revers contre Rennes en championnat.