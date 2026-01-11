Coupe de France : l’OL élimine Lille grâce au premier but d’Endrick

Ce dimanche, il n’y avait que des chocs en Europe. Outre la finale de Supercoupe d’Espagne qui opposait le FC Barcelone au Real Madrid, les 16es de finale de la Coupe de France nous offrait un alléchant LOSC-OL au stade Pierre-Mauroy. Un duel au sommet entre deux équipes qui peuvent clairement prétendre à aller loin dans la compétition. L’occasion pour les Gones de voir à l’œuvre pour la première fois Endrick, aligné dans le onze d’entrée par Paulo Fonseca, alors qu’Olivier Giroud était titularisé à la pointe de l’attaque nordiste de l’autre côté. Et dans ce match important, les Lyonnais sont très bien rentrés dans leur match.

Après une longue relance de Rémy Descamps, Afonso Moreira a profité de la mauvaise appréciation de Bodart pour le lober et finir dans le but vide au bout de 45 secondes de jeu (0-1, 1e). Dans la foulée, les Gones ont continué d’appuyer et Endrick a failli débloquer son compteur but après une lourde frappe du gauche qui a heurté le poteau de Bodart après une intervention timide de ce dernier (6e). Dans ce début de match très plaisant avec deux équipes qui sont allées d’un but à l’autre, Lille s’est rebiffé. Et après quelques situations timides, Nathan Ngoy a remis les deux équipes à égalité après une belle action collective qu’il a conclu à bout portant (1-1, 29e).

L’OL fait le dos rond et se qualifie à Lille

Finalement, Lyon a essayé de se relancer. Moins précis techniquement qu’en début de rencontre, les Gones ont pourtant viré en tête juste avant la pause. Profitant d’une belle remise de Corentin Tolisso sur un centre venu de la gauche, Endrick n’a laissé aucune chance à Bodart d’une belle reprise de volée (1-2, 43e). Réaliste, l’OL était donc en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont pu conserver cet avantage au score grâce à une belle maîtrise technique.

Profitant de la sortie sur blessure de Benjamin André de l’autre côté à l’heure de jeu, les Gones ont pu mettre en place un pressing efficace et qui leur a permis de ne pas trop subir face à des Lillois qui n’ont jamais trouvé Olivier Giroud dans de bonnes dispositions et très bien muselé par un Ruben Kluivert encore impressionnant ce dimanche. Et malgré un ultime baroud d’honneur des Lillois menés par un Ethan Mbappé explosif et un Tiago Santos remuant, l’OL a su faire le dos rond et défendre de manière solidaire pour conserver leur avance au score. Ainsi, l’OL se qualifie en 8es de finale de Coupe de France après un ultime coup de chaud sur le poteau touché par une grosse frappe de Santos (88e). Fin de parcours pour le LOSC qui a poussé jusqu’au bout.