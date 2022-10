Mauro Icardi répond cash à Wanda Nara

La suite après cette publicité

C'est un feuilleton digne des plus grandes telenovelas. Nouvel épisode dans l'histoire d'amour mouvementée entre Mauro Icardi et Wanda Nara, sa femme et son agent. Alors que la mannequin de 35 ans avait réagi par la négative à un article faisant état d'une énième réconciliation entre les deux tourtereaux, le buteur argentin de Galatasaray s'est permis de répondre à la mère de ses enfants sur Twitter.

Alors qu'elle affirmait être séparée du joueur de 29 ans, ce dernier a nié ce fait, indiquant qu'il s'était récemment rendu en Argentine pour se retrouver aux côtés de sa bien-aimée. Un nouvel épisode qui empiète sur les performances de terrain de l'attaquant, lui qui avait déjà récemment été pris pour cible des supporters du club stambouliote en raison de ses frasques extra-sportives.