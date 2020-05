La crise oblige le FC Barcelone à revoir ses plans avec La Masia

Les grands clubs européens comptent actuellement leurs sous, eux qui sont privés de revenus conséquents liés principalement aux droits TV et à la billeterie. Dès lors, il ne faudra pas s'attendre à un mercato particulièrement animé, à part en Premier League peut-être où certains clubs conservent une manne financière importante. Le FC Barcelone est particulièrement touché par cette crise, à tel point que tous les joueurs sont considérés comme potentiellement transférables, à l'exception du trio Messi-Ter Stegen-De Jong. Autant dire que les plans mercato du club catalan, qui étaient pour le moins colossaux, avec Neymar et Lautaro Martinez en tête de liste, vont devoir être revus à la baisse.

Même si en Catalogne on parle encore de l'attaquant argentin et de la star brésilienne, en plus de nouvelles pistes sérieuses qui se sont rajoutées ces dernières heures comme Miralem Pjanic, le FC Barcelone et Quique Setién risquent de devoir composer avec les moyens du bord la saison prochaine. Comme l'explique le quotidien Sport, le club a pris une décision concernant l'avenir de deux de ses jeunes, Carles Aleñá et Riqui Puig, les deux milieux de terrains considérés comme les éléments les plus prometteurs à être sortis de La Masia ces derniers temps, aux côtés d'Ansu Fati. Le FC Barcelone va ainsi les intégrer de façon définitive à l'équipe première, et ils pourraient même avoir un rôle assez important en fonction de leurs prestations.

Prêté au Betis en janvier, Carles Aleñá (22 ans) a eu quelques matchs pour montrer l'étendue de son talent au plus haut niveau du foot espagnol avant l'interruption. Riqui Puig (20 ans) lui a dû se contenter des miettes à Barcelone cette saison, mais il aura sa chance la saison prochaine, alors qu'il ne faut pas s'attendre à des recrues de taille dans l'entrejeu et que certains joueurs comme Ivan Rakitic et Arturo Vidal risquent de faire leurs valises. Le Barça a donc l'intention de redonner un second souffle à La Masia, globalement peu utilisée ces derniers temps, puisque depuis Sergi Roberto, aucun joueur formé au club n'a réussi à se faire une place en équipe première sur la durée. La balle est donc dans leur camp.