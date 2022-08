AC Milan : les premiers mots de Charles De Ketelaere

La suite après cette publicité

Officiellement rossonero depuis mardi soir, Charles De Ketelaere a réalisé sa première interview pour le média du club milanais et repris par Sky Sport Italia. Avant de rejoindre l'AC Milan, le milieu offensif international belge de 21 ans (8 sélections/1 but) devait attendre que les négociations se fassent entre le FC Bruges et le club lombard. Dans cette entrevue, il raconte les coulisses de ce transfert.

« J'ai parlé à Maldini et Massara. Ils m'ont dit qu'ils croyaient en moi et qu'ils me voulaient à Milan. J'ai eu des entretiens avec eux, même mes agents étaient en contact depuis le début de l'année. Quand le marché des transferts commence, il y a toujours un peu de confusion, puis j'ai pu parler avec les managers de Milan et avec Pioli. Je voulais absolument venir ici, ça a pris du temps mais maintenant je suis content. J'espère aider Milan à renouer avec de grands succès : les objectifs du club sont les miens pour les prochaines saisons. »