Manchester City : Kevin De Bruyne explose tout sur son passage !

Avec ou sans lui, ce n’est pas pareil. Cette saison, Manchester City a longtemps dû se passer des services de Kevin De Bruyne. Après deux apparitions, une lors du Community Shield le 6 août face à Arsenal (27 minutes jouées) et l’autre en Premier League face à Burnley le 11 août (22 minutes jouées); le Belge a rejoint l’infirmerie le 15 août. Rapidement, Pep Guardiola avait annoncé l’absence pour plusieurs mois de son milieu, opéré d’une nouvelle blessure aux ischios. Un coup dur pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium.

La suite après cette publicité

Le Belge a manqué 5 mois de compétition

Après 127 jours d’absence, l’ancien joueur de Chelsea, qui a donc manqué 29 rencontres de son équipe, a fait son retour à l’entraînement en décembre. Puis, il a retrouvé les terrains anglais le 7 décembre. C’était à l’occasion de la rencontre face à Huddersfield en FA Cup (victoire 5-0). Le Diable Rouge était entré en jeu 34 minutes. Le temps pour lui de délivrer une passe décisive à son compatriote Jérémy Doku. Depuis, on n’arrête plus le taulier de City. Depuis son grand retour, il a joué 8 rencontres avec les Citizens, dont 3 dans la peau d’un titulaire.

À lire

Ligue des Champions : Manchester City prend une option pour les quarts de finale

Il a marqué 2 buts et délivré 7 passes décisives. L’un de ses buts a été inscrit d’une frappe croisée hier à la 11e minute face à Copenhague en C1. Puis, KDB a enfilé son costume de passeur pour distribuer des caviars à ses coéquipiers. Bernardo Silva a été le premier à en profiter (2-1, 45e+1) avant que Phil Foden reçoive lui aussi une belle offrande du Belge (3-1, 90e+2). Bref, une soirée réussie pour le natif de Drongen, qui signe un come-back gagnant avec les Mancuniens. Après une telle démonstration, la presse anglaise s’incline ce mercredi.

La suite après cette publicité

KDB en patron

Le Manchester Evening News, qui lui a donné la note de 8, a écrit : «un but, deux passes décisives et une autre performance pour montrer que personne ne peut l’égaler à son meilleur niveau.» Même note pour le Daily Mail, qui a parlé d’une "masterclass" avant de préciser : «son retour continue de surprendre. Un autre but, une frappe super passée pas loin, et il semble toujours aussi menaçant en ce moment.» En Belgique aussi, le retour au premier plan de la star des Diables Rouges fait le bonheur de tous. RTL Belgique s’est enflammé à son sujet.

«Kevin De Bruyne est en train de nous sortir une saison de folie. De retour de blessure, il a encore une fois aidé son équipe en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, contre le FC Copenhague. C’est en effet le Diable Rouge qui a ouvert le score, après une belle frappe croisée venue se loger dans le filet latéral. Le Belge a ensuite délivré une passe décisive un peu chanceuse en fin de première période, avant de doubler son compteur de passes décisives, avec une passe en retrait lumineuse, qui permettait à Foden de sceller le score à 1-3. Depuis sa reprise, De Bruyne en est donc déjà à 7 passes décisives et deux buts. En huit apparitions. Tout simplement injouable.»

La suite après cette publicité

Guardiola s’incline

Phil Foden est du même avis. Auteur d’une bonne saison, l’Anglais a évoqué le retour fracassant de son coéquipier sur TNT Sports hier soir. «Kevin et moi avons établi cette connexion maintenant, donc nous savons où nous allons. Il est un joueur très important pour nous. Quand les équipes jouent en bloc bas, il faut des gars qui courent derrière. Kevin connaît le bon moment pour effectuer ce mouvement et cela facilite mon travail. Pour moi, il n’y a pas de meilleur joueur au monde pour passer le ballon. C’est un plaisir de jouer avec. Il est si important.»

Pep Guardiola a aussi fait l’éloge de son joueur. « Les plus grands de ce monde montent sur les plus grandes scènes. Et c’est ce que De Bruyne a fait aujourd’hui. C’est tout simplement le moment de vérité. Kevin s’améliore-t-il avec l’âge, comme un bon vin rouge ? Oui, Kevin est comme un Brunello di Montalcino ou un Sassicaia. Il est revenu frais et dispo de sa blessure ». Une excellente nouvelle pour Man City, qui aussi pu compter sur de très bons Phil Foden et Bernardo Silva hier soir. Tout cela arrive au bon moment pour les Anglais qui ont des échéances très importantes et pour la Belgique, à quelques mois de l’Euro.