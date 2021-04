FC Barcelone : Xavi va remplacer Ronald Koeman sauf si...

Action, réaction. Hier, le FC Barcelone avait l'occasion de prendre seul les rênes de la Liga, à cinq journées du terme de la saison. Mais voilà que les Blaugranas ont eu la mauvaise idée de perdre, après avoir mené, dans leur stade, face au huitième, Grenade (1-2). Si le titre est toujours atteignable, le fol engouement est retombé en Catalogne. Et comme à chaque contreperformance, la tête de Ronald Koeman est mise à prix. Aujourd'hui, la Cuatro annonce une nouvelle qui ne surprendra pas les observateurs avertis du club culé. Xavi Hernandez, ancien taulier de la maison blaugrana, parti faire ses armes (avec réussite) sur le banc de l'Al-Sadd Sports Club, au Qatar, serait le choix numéro un du président Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman. La chaîne espagnole avance que le technicien néerlandais, qui a paraphé un contrat de deux ans l'été dernier, ne sera conservé qu'en cas de doublé et si l'équipe montre un autre visage que celui observé hier.

Le FC Barcelone a remporté la Coupe d'Espagne, en surclassant l'Athletic Club de Bilbao (4-0) le 17 avril dernier. Il doit dorénavant s'adjuger le titre de champion d'Espagne pour que Ronald Koeman, 58 ans, poursuive l'aventure sur son banc. A cinq journées du terme de la saison, le Barça n'a plus son destin en main. Troisième, il devra gagner ses 5 dernières rencontres, et donc battre l'Atlético de Madrid le 8 mai (35e journée), mais également espérer que le Real Madrid ne réalise pas un sans-faute, pour décrocher le titre. Pour rappel, expulsé face à Grenade, hier, Ronald Koeman a écopé de deux matches de suspension et sera absent lors du déplacement à Valence et à l'occasion de la réception des Colchoneros. La chaîne précise enfin que la direction du Barça a déjà échangé avec Xavi par message et par téléphone et lui a demandé de ne pas prolonger à Al-Sadd. S'il décide de prolonger son contrat, l'ancien milieu de terrain disposera de toute façon d'une clause pour signer au FC Barcelone.