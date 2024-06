PSG : Pascal Dupraz en remet une couche sur Kylian Mbappé

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait être officialisé comme joueur du Real Madrid la semaine prochaine. Un timing qui lui permettra d’aborder l’Euro l’esprit plus léger, et surtout, d’évacuer toutes discussions sur son avenir, même s’il ne fait plus aucun doute depuis des mois, comme son désintérêt de jouer pour le PSG depuis un an, selon Pascal Dupraz. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport ce samedi, l’ancien entraîneur de Toulouse a en effet dévoilé son ressenti au sujet de Mbappé : celui d’un joueur qui n’avait plus la tête à Paris depuis le début de saison, mais qui va tout casser à l’Euro.

«Il (Mbappé) aura la tête à l’Euro, a indiqué le technicien de 61 ans. Il n’avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d’août, donc quand vous n’avez plus envie de jouer dans le club qui vous paye, fatalement, ses performances… - bon, elles sont très bonnes car il a marqué 44 buts - mais on a davantage souligné son égocentrisme et puis son entraîneur, pour la première fois au PSG, l’a mis quelques fois sur le côté. Mais le PSG et l’Euro, c’est deux salles deux ambiances, il va être motivé et mettre tout le monde d’accord parce que le PSG l’a ménagé. Ce n’est pas des problèmes de pourboires qui vont le mettre mal avec les deux mois de salaires qu’ils doivent lui payer. C’est du pourliche pour lui ça.»