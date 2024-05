La presse espagnole révèle la date de présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid !

Kylian Mbappé a lui-même vendu la mèche mercredi soir sur CNN Sports. «Mon prochain club sera bientôt officiel, c’est une question de jours. Je suis très excité par ça, je suis heureux. Nous avons juste à attendre quelques jours.» Mais où ira bien l’homme en fin de contrat avec le PSG ? La terre entière retient son souffle face à cet interminable suspense. Un faux suspense en réalité. Si vous êtes un lecteur assidu de Foot Mercato, vous le savez déjà depuis le 7 janvier dernier, date de nos révélations. L’attaquant va s’engager avec le Real Madrid.

Il restait tout de même quelques problématiques à résoudre. Comment, où et quand annoncer sa venue dans la capitale espagnole ? Le sujet est sur toutes les lèvres de la direction madrilène. Il s’agit d’avoir un stade Santiago Bernabéu disponible (Taylor Swift y a notamment donné deux concerts les 29 et 30 mai), de trouver un créneau qui n’emboîte pas sur le stage de préparation de l’équipe de France, et de ne rien commettre de répréhensible à l’encontre du PSG, où le contrat du joueur se termine officiellement le 30 juin.

Tout est en train de se boucler à Madrid

Tous les indicateurs envoyaient vers la première semaine de juin, ce que confirme Marca ce jour. La date de la présentation de Kylian Mbappé devrait intervenir le 6 juin au lendemain du premier match amical des Bleus à Metz contre le Luxembourg. Selon le programme de l’équipe de France ce jour-là, une conférence de presse est prévue à 16h avec, a priori, deux joueurs, avant un entraînement à 17h30. Le capitaine des Tricolores prendrait l’avion pour un aller-retour express dans la capitale espagnole le temps d’être présenté en grandes pompes au public.

Il y a deux jours, Didier Deschamps a pour sa part déjà prévenu qu’il s’adapterait à la situation. «Ça ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d’officialiser. Dans la mesure du possible, je ferai en sorte de m’adapter pour le collectif, pour l’équipe de France.» On arrive donc à la fin d’un très long feuilleton. On peut même parler d’années entre les premières rumeurs dès 2017 et le faux-départ de la star parisienne à l’été 2022. Cette fois, le Real Madrid va obtenir gain de cause.