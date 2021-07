Arsenal : l'AS Monaco surveille Joe Willock

Niko Kovac cherche un nouveau milieu de terrain pour venir renforcer son effectif cet été. En ce sens, l'AS Monaco avait coché le nom de Jean Lucas (22 ans) sur ses tablettes. Comme expliqué par Foot Mercato, le dossier avançait relativement bien, les positions du club du Rocher et des Gones se rapprochant fortement pour le Brésilien. Ce dernier s'était même déjà entendu avec les Monégasques sur les termes d'un futur contrat. Mais voilà, le dossier s'est figé et les discussions n'ont pas porté leurs fruits, comme l'explique RMC Sport ce mardi.

C'est pourquoi Monaco s'est désormais penché sur Joseph Willock (21 ans), le milieu de terrain d'Arsenal, toujours d'après RMC Sport. Le profil de l'Anglais, porté vers l'avant, adroit techniquement et devant le but, correspond au profil recherché par les dirigeants monégasques et Niko Kovac. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, avait confié qu'il comptait sur son joueur, de retour à Arsenal après un prêt plus que concluant à Newcastle en fin de saison dernière. Le club londonien pourrait toutefois être tenté de laisser partir Joe Willock en échange d'un chèque intéressant, même si la possibilité de l'intégrer dans la rotation d'effectif, avec les départs de Dani Ceballos, Martin Odegaard ou encore celui à venir de Granit Xhaka, existe.