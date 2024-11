LdN, EdF : Didier Deschamps réagit au tirage

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations a donné la Croatie comme adversaire de l’équipe de France. S’ils se qualifient pour le denrier carré, les Bleus affronteront le vainqueur du choc entre les Pays-Bas et l’Espagne. En attendant, Didier Deschamps a réagi au tirage.

« On se connait bien, on s’est souvent rencontré depuis 2018. L’an dernier, ils étaient dans le même groupe de la Ligue des Nations. On sait à quoi s’attendre avec une équipe de Croatie qui a une belle génération qui se maintient depuis 2018 au très haut niveau. »