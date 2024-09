LdN : Saint-Marin gagne pour la première fois depuis 20 ans !

Saint-Marin a gagné un match de football. Opposé au Liechtenstein, ce jeudi soir en Ligue des Nations, les hommes de Roberto Cevoli ont obtenu un succès précieux grâce à une réalisation du jeune Nicko Sensoli au retour des vestiaires. Une victoire plus que jamais historique pour ce tout petit pays, dernier du classement FIFA…

En effet, Saint-Marin a enregistré la première victoire de son histoire en compétition officielle après 5 nuls et 171 défaites. C’est seulement la deuxième de toute son histoire depuis 2004 et c’était également face au Liechtenstein. De son côté, le Liechtenstein est officiellement l’actuel détenteur de la plus grande série de matchs sans gagner au monde avec 38 matchs sans victoire…