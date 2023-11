Coupe du Monde U17 : la France surprend la Corée du Sud et se qualifie pour les huitièmes

Ce dimanche, l’équipe de France avait parfaitement commencé son Mondial U17 en Indonésie. Pour son premier match, la formation de Jean-Luc Vannuchi, finaliste du dernier Euro U17, avait fait craquer le Burkina Faso avec une nette victoire (3-0), non sans mal tout de même. Et dans ce groupe E, avec la victoire des USA face à la Corée du Sud, les Bleuets pouvaient donc déjà assurer la qualification ce mercredi lors de leur deuxième journée. Face à des Coréens, déjà dos au mur, il fallait donc une victoire pour déjà valider cette place pour les 8es de finale.

Pour cette rencontre, l’ancien coach de l’AJ Auxerre misait sur du classique avec deux petits changements. Auteur d’une belle entrée lors de la première rencontre, le milieu Mathis Amougou (Saint-Etienne) remplaçait donc Nolan Ferro (Strasbourg). Sur le front de l’attaque, malgré sa sortie sur une légère blessure, Mathis Lambourde (Rennes) était aligné à la pointe de l’attaque aux côtés de Tidiam Gomis (Caen) et Tidiane Diallo (Strasbourg) préféré cette fois-ci à Yanis Issoufou (Montpellier) qui avait débuté la première rencontre en tant que titulaire.

La France a fait le job

Et très vite, les Bleuets faisaient la différence grâce à une très belle combinaison. Sur un corner, Ismael Bouneb décidait de le tirer au sol à l’entrée de la surface. Le jeune Amougou reprenait en première intention et envoyait un missile dans la lucarne du portier Sud-Coréen qui ne pouvait évidemment rien faire (1-0, 2e). Une entame de match parfaite qui devait donner encore plus de confiance à une équipe dominante, mais pas toujours sereine. Et ce scénario s’est confirmé dans cette rencontre. Car malgré l’avantage au score, la France n’a pas eu la maîtrise du ballon et a concédé de grosses occasions.

Dans un rythme assez étrange, sans vraiment d’intensité, les hommes de Jean-Luc Vannuchi laissaient des espaces et ne parvenaient pas à garder le cuir. Devant cet attentisme, la Corée du Sud, maladroite dans le dernier geste, n’arrivait pas à en profiter. Le score ne bougera donc plus malgré quelques occasions. Qu’importe, le plus dur est fait pour la France. Grâce à cette victoire, les Bleuets sont déjà qualifiés pour les 8es de finale de la compétition. La rencontre contre les USA déterminera la première place de ce groupe E. Un nul suffira. Mais la France a assuré l’essentiel.